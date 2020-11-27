Ереван, , 12:26 — REGNUM В ближайшие часы премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен выступить с телевизионным обращением к нации. Он сообщил об этом 27 ноября на своей странице в соцсети Facebook.

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«В ближайшие полтора часа выступлю с телевизионным обращением», — написал в своем сообщении армянский премьер-министр.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что дважды за вечер созванивался с президентом России Владимиром Путиным для координации усилий в Нагорном Карабахе.