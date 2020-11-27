Нур-Султан, , 12:05 — REGNUM Документальный фильм о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве покажет телеканал «Хабар». Об этом написал пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай 27 ноября на своей странице в Twitter.

Премьера состоится 1 декабря в честь Дня первого президента республики. Документальный фильм журналиста Айгуль Адиловой «Штрихи к портрету» создан при поддержке пресс-службы первого президента и Фонда Нурсултана Назарбаева.

Пресс-службы экс-президента также выпустила трейлер к фильму. На кадрах показаны отрывки беседы Назарбаева с Адиловой.