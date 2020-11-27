Челябинск, , 12:04 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса приоритетом при решении вопроса опроведении трёхдневного голосования на выборах является жизнь и здоровье людей. Об этом заявил спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш после принятия депутатами соответствующих поправок в региональное законодательство.

Он отметил, что за две последних трёхдневных кампании удалось избежать столпотворения на участках. Также политик добавил, что никто не знает, акая эпидемическая обстановка будет в 2021 году, когда предстоит выбирать новый состав Госдумы. В связи с этим нужно ориентироваться на ту обстановку, которая будет.

«И если мы увидим, что голосование в один день возможно, то мы рассмотрим вопрос о возвращении к прежней системе», — добавил Мякуш. Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Заксобрание приняло поправки, предусматривающие голосование на участках в течение нескольких дней.

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