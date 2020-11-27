Лондон, , 11:57 — REGNUM Южная Корея занимает второе место в рейтинге «мягкой силы» по версии британского журнала Monocle.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции:«Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости«

В статье «Soft power super stars» качестве подтверждения высоких достижений приводятся успехи Южной Кореи в сфере развлечений, включающей кино и музыку, а также существование таких брендов, как Samsung, LG и Hyundai, ставших образцовой моделью борьбы с коронавирусом.

Также были отмечены сложности в северокорейской политике, свободе слова и прессы.

Журналисты отмечают, что в 2020 году в связи с пандемией коронавируса применять обычные методы оценки было довольно сложно, поэтому было принято решение отобрать десять стран, которые отличились методами противостояния «угрозам».

Данный список возглавила Германия. В десятку также вошли: Франция, Япония, Тайвань, Швейцария, Новая Зеландия, Швеция, Греция и Канада.