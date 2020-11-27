Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Спикера Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентину Матвиенко переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Валентина Матвиенко Дарья Драй © ИА REGNUM

Решение о продлении полномочий было принято единогласно. «Искренне благодарю и за добрые слова, и за доверие, которые вы мне оказали в очередной раз. Обещаю, что постараюсь вас не подвести», — сказала Матвиенко.

Заседание Совета МПА СНГ проходит в Петербурге 27 ноября в режиме видеоконференции. Одной из центральных тем заседания стали законодательные меры борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, Валентина Матвиенко является председателем Совета МПА СНГ с 9 ноября 2011 года.