Нур-Султан, , 11:48 — REGNUM Общенациональная социал-демократическая партия Казахстана (ОСДП) объявила о бойкоте предстоящих выборов в парламент республики. Соответствующее решение было принято 27 ноября на внеочередном съезде партии.

Глава партии Асхат Рахимжанов заявил, что, несмотря на принятые законодательные изменения, ситуация с выборами не изменилась. «В связи с этим предлагаю объявить предстоящим выборам бойкот», — сказал председатель ОСДП.

Большинством голосов делегаты съезда поддержали это решение. «За» проголосовали 32 человека, «против» — три, воздержались — пять человек. Рахимжанов также предложил отказаться от наблюдения за выборами.

Вместе с тем глава партии раскритиковал призыв беглого банкира Мухтара Аблязова, голосовать за ОСДП на предстоящих выборах.

Напомним, на парламентских выборах 2016 года в Казахстане Общенациональная социал-демократическая партия не преодолела семипроцентный барьер в Мажилис. Партия набрала 1,18% голосов.