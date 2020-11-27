Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Распоряжением Смольного от 27 ноября Наталья Чечина освобождена от должности главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга. Причиной увольнения чиновницы стало ее избрание председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии, о чем стало известно 26 ноября.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

«Временно исполняющим обязанности главы администрации Курортного района назначен заместитель главы администрации Курортного района Игорь Белокопытов», — сообщили в пресс-службе городского правительства.

Напомним, Наталью Чечину рекомендовал в Горизбирком губернатор Александр Беглов. К этой рекомендации прислушался ЦИК РФ, решением которого Чечина стала членом Горизбиркома, а затем уже была избрана председателем.

Она сменила на посту главы комиссии Виктора Миненко, увольнения которого добивалась лично глава ЦИК Элла Памфилова.

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