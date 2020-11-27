Тбилиси, , 11:52 — REGNUM Партия «Граждане» отказывается получать деньги, на которые она имеет право, набрав более 1% на выборах в парламент Грузии. Об этом, как передает «Общественное телевидение», заявил член этого политического объединения Леван Иоселиани.

Как пояснил политик, партия на признаёт результатов выборов и не будет обращаться за финансированием, объём которого рассчитывается на основании этих результатов.

«Мы не будем трогать деньги людей, потому что мы в режиме бойкота, если ты не входишь в парламент, мы не считаем правильным принимать финансирование», — сказал Иоселиани.

Заявки на финансирование партии могут подавать до 28 ноября. «Граждане» могли бы получить почти 500 тыс. лари (более $150 тыс.). Кроме них не подали заявление на получение денег «Альянс патриотов» (более 1 млн лари или $300 тыс.), Лейбористская партия (почти 290 тыс. лари или $88 тыс.), «Гирчи» (778 тыс лари или $235 тыс.) и «Лело для Грузии» (более 800 тыс. лари или $240 тыс.).

В то же время подали заявки наиболее активно протестующие против итогов выборов партии «Единое национальное движение» (около 2,3 млн лари или $700 тыс.), «Европейская Грузия» (около 1,1 млн лари или $330 тыс.) и блок «Стратегия Строителя» (почти 940 тыс. лари или $284 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии партия ЕНД объяснила запрос в ЦИК на получение денег