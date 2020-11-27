Киев, 27 ноября 2020, 11:39 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает за введение жёсткого карантина на Украине, поскольку в этом случае он становится фактическим главой государства. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии изданию «Взгляд».
Он добавил, что жёсткий карантин ударит по местным властям на Украине, поскольку это будет означать крах среднего и малого бизнеса.
Напомним, ранее Аваков заявил о необходимости ввести карантин на три-четыре недели с возможной остановкой междугороднего сообщения.
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