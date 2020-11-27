Киев, , 11:39 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает за введение жёсткого карантина на Украине, поскольку в этом случае он становится фактическим главой государства. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в комментарии изданию «Взгляд».

«Аваков занимает столь жёсткую позицию, потому что в случае локдауна контроль за соблюдением ограничительных мер будет поручен именно ему. Так он станет фактическим главой государства и сможет сам решать, кого наказывать, а кого прощать», — рассказал эксперт.

Он добавил, что жёсткий карантин ударит по местным властям на Украине, поскольку это будет означать крах среднего и малого бизнеса.

«Так как центральная власть в Киеве очень слаба, мэры могут спокойно ее игнорировать, не опасаясь серьезных санкций», — отметил политолог.

Напомним, ранее Аваков заявил о необходимости ввести карантин на три-четыре недели с возможной остановкой междугороднего сообщения.

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