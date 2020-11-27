Аддис-Абеба, , 11:46 — REGNUM В Эфиопской комиссии по правам человека рассказали о массовых убийствах в регионе Тыграй. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на доклад комиссии.

По данным доклада, в ноября в городе Май-Кадра произошла массовая резня на фоне обострения конфликта между федеральной армией и силами, лояльными «Народному фронту освобождения Тыграй» (НФОП).

Комментируя доклад, официальный представитель Эфиопской комиссии по правам человека Хайманот Ашенафи заявила, что «вонь разлагающихся тел в городе была невыносимой».

«Видеть мёртвые тела вдоль дороги — это удручающе», — добавила она, отметив, что город опустел, и повсюду лежит обувь погибших.

Правозащитные организации, включая «Amnesty International», заявили, что сотни человек могли погибнуть в ходе конфликта в регионе Тыграй, а в ООН предупредили, что эти убийства могут быть приравнены к военному преступлению.

После расследования в конституционном органе комиссии по правам человека в Эфиопии заявили, что в ходе конфликта в регионе Тыграй погибло более 600 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Эфиопии откроют гуманитарный коридор