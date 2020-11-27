Сеул, , 11:29 — REGNUM Кооперацию предприятий в области здравоохранения и фармацевтики обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абулазиз Камилов и премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн, сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана прибыл в Сеул для участия в форуме сотрудничества «Республика Корея — Средняя Азия». Собеседники обсудили развитие сотрудничества в науке, образовании, информационно-коммуникационных технологиях и цифровизации экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2020 года прошло заседание совместного комитета Южной Кореи и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству. Стороны начали переговоры по заключению торгового соглашения между странами.

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