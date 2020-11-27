Джакарта, , 11:29 — REGNUM Заместитель председателя парламента Индонезии Азис Сямсуддин поддержал дипломатические инициативы президента Джоко Видодо в отношении геополитики и экономики на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) по Индонезии, сообщает Antara.

«Заявление Джоко Видодо актуально. Я недавно принимал делегацию из Южной Кореи, и коллеги имеют схожие взгляды в отношении Индонезии. Заместитель спикера южнокорейского парламента выразила свою признательность за закон о создании рабочих мест. Я уверен, что южнокорейские инвестиции в Индонезию увеличатся», — заявил Азис Сямсуддин.

Ранее глава государства предложил мировому сообществу инвестировать в Индонезию. Президент подчеркнул приверженность Индонезии построению инклюзивной экономики и гармоничных отношений между людьми и окружающей их средой, а также способность адаптироваться и быть готовыми к кризисам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зарегистрировано 516 753 случая заражения SARS-CoV-2 из 60 559 702 случаев в мире.

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