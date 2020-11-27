Челябинск, , 11:27 — REGNUM В Челябинской области официально разрешено голосовать на выборах и референдумах в течение трёх дней. Региональное законодательство привели в соответствие с федеральным депутаты Заксобрания на своём очередном заседании.

Решение о трёхдневном голосовании может принимать та избирательная комиссия, которая организует голосование. На заседании Заксобрания региона оказалось, что единства по выборам и референдумам в течение нескольких дней у партий нет. Развернулась бурная дискуссия. И тем не менее проект был принят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области прошли уже две выборных кампании, растянувшиеся на три дня. Первая это общероссийское голосование по изменению Конституции, а второе — выборы депутатов Заксобрания региона, которые состоялись в сентябре.

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