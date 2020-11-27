Москва, , 11:18 — REGNUM Российский президент Владимир Путин 17 декабря проведёт традиционную пресс-конференцию, об этом сообщает 27 ноября пресс-служба Кремля.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции», — говорится в сообщении.

Ожидается, что глава государства будет общаться с представителями СМИ, находясь в резиденции в Ново-Огарёво. Аккредитация журналистов открывается 29 ноября. Для них в каждом федеральном округе организуют специальные площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась 19 декабря.