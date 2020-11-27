Пермь, , 11:11 — REGNUM Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщил telegram-канал Компрос.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко курирует вопросы высшего образования, туризма, информационной безопасности и другие, а также реализацию нацпроектов «Наука», «Демография» и программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Напомним, после обновления состава правительства России информресурсы сообщали, что экс-губернатор Прикамья Максим Решетников, ставший министром экономического развития РФ, может сменить на посту главы оргкомитета Виталия Мутко. Позднее предрекали эту должность первому заместителю руководителя аппарата правительства РФ Валерию Сидоренко.

Пермь отметит 300-летие в 2023 году. Город реализует программу «Пермь-300», в которую вошло более 100 значимых объектов. Речь о строительстве и модернизации учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, развитии городской среды и транспортной инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Решетников может возглавить оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми: СМИ