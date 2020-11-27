Москва, , 10:57 — REGNUM В Госдуме удивлены низкими пенсионными запросами опрошенных жителей России.

«Ёлки-палки! Людей попросили фактически помечтать и назвать любую сумму, при которой им было бы комфортно жить. И кроме финансистов, программистов и строителей, обозначивших более-менее нормальную сумму, лишь каждый пятый (!) замахнулся, понимаете, на 30−40 и 40−50 тысяч рублей! Невероятная смелость, переходящая в распущенность. А остальные, которых 80%??? 20−25 и 25−30 тысяч рублей?!» — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он считает, что результаты опроса могут дать психологический портрет общества.

«Да, социальным психологам, философам, политологам, да и политикам такой опрос даёт пищу для размышлений. Скромность опрошенных, а это было, несомненно, старшее поколение — это, на мой взгляд, последний оплот нынешней системы», — полагает депутат.

Парламентария поразила «не только скромность россиян, но и их безысходность, неумение даже помечтать и самоограничение, вплоть до собственной фантазии».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские представители различных профессий оценили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей. Это следует из данных опроса, проведенного сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка, пишет РБК.

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