Киев, , 10:35 — REGNUM Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, возглавивший комитет по реформам на Украине, критически отнёсся к введению в Грузии с 28 ноября жёстких карантинных мер. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Facebook.

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По мнению Саакашвили, решение властей ввести новые ограничения является «абсурдным» и «нелогичным». Он заявил, что подобные меры якобы будут способствовать «уничтожению» среднего класса.

Также экс-президент раскритиковал некоторые послабления. Его возмутило, что салоны красоты закрывать не будут, но запретят работать торговым центрам. Кроме того, Саакашвили прокомментировал снятие ряда ограничений с 24 декабря 2020 года по 2 января 2021 года.

«Вирус на Новый год на каникулы уезжает? У него какая-то путевка взята или тут что-то совсем другое? — заявил бывший грузинский лидер в видеообращении. — Единственный выход для людей — запереть это правительство и вздохнуть с облегчением. Тогда заодно победим вирус и проведем год».

Стоит отметить, что с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии ужесточаются ограничительные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции. Работа общественного транспорта, кроме такси, будет запрещена. Также придется закрыться торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Рестораны и кафе в этот период смогут работать только навынос.

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