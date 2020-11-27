Иркутск, , 10:31 — REGNUM Согласно Указу, который накануне, 26 ноября, подписал президент России Владимир Путин, руководить спасателями Иркутской области назначен полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко. Об этом сказано на сайте Кремля

О новом 45-летнем начальнике ГУ МЧС по Иркутской области сообщается, что он является уроженцем села Хомутово Иркутской области. Начав службу с должности начальника караула иркутской пожарной части №5, дослужился до первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Вячеслав Федосеенко неоднократно принимал участие в ликвидации последствий ЧС, имеет много наград, в том числе — медаль МЧС России «За отвагу на пожаре».