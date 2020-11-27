Соледар, ДНР, , 10:33 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Боевики ВСУ выпустили десять гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС) в направлении посёлка шахты «Трудовская» на окраине Донецка.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что сугубо военного способа захватить Донбасс не существует.

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