Наньнин, Китай, , 10:29 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин планирует открыть выставку Китая и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая состоится в округе Наньнин в Китае, сообщает Antara.

«Это свидетельствует о нашей серьезности в поддержании расширения и развития экономического и торгового сотрудничества с АСЕАН», — заявил официальный представитель МИД Китая.

Ежегодное мероприятие, которое состоялось в столице автономного района Гуанси на юге Китая 27−30 ноября 2020 года, будет посвящено 10-летию создания зоны свободной торговли АСЕАН — Китай.

Если в 2010 году товарооборот между Китаем и АСЕАН составлял $292,8 млрд, то в 2019 году товарооборот увеличился до $641,5 млрд. Между тем, в первом квартале 2020 году товарооборот достиг $481,8 млрд, что на 5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это ставит АСЕАН на первое место среди крупнейших торговых партнеров Китая.

Ожидается, что в выставке примут участие 1500 компаний из Китая, стран АСЕАН и других государств, таких как Пакистан, Япония, Южная Корея, Австралия, Индия, Иран, Франция, Италия и Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, онлайн-фестиваль экотуризма в Индонезии, который проходит 26−27 ноября 2020 года, призван стимулировать экотуризм в стране после пандемии.

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