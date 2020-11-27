Ереван, , 10:31 — REGNUM Демаркационные работы начаты на границе между Арменией и Азербайджаном, на участке Кельбаджарского района, который граничит с армянским Варденисским районом. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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В сообщении пресс-службы указывается, что, по трехсторонним договоренностям о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, подразделения ВС Армении были выведены из Кельбаджара 25 ноября и потому данный район перешел к Азербайджану, в результате чего, вместо прежней границы Армении с Нагорно-Карабахской Республикой образовалась граница между Арменией и Азербайджаном.

«Перед полноценной и точной демаркацией этого участка были временно установлены ворота, чтобы остановить движение в Карвачар и в обратном направлении. Сегодня при участии представителей ВС Армении, России и Азербайджана начались демаркационные работы с использованием специальных средств (GPS)», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что полноценная и точная демаркация является чрезвычайно важной для исключения споров вокруг принадлежности того или иного участка границы, и исключения в дальнейшем возможных провокаций.

«В результате демаркации ВС Армении и Азербайджана разместят на уточненных участках границы свои боевые опорные пункты и будут осуществлять боевое дежурство», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель начальника генерального штаба армянских вооружённых сил (ВС) Тиран Хачатрян заявил, что граница Армении не пересекалась военными Азербайджана.