Стокгольм, 27 ноября 2020, 10:11 — REGNUM Комитет по назначениям «Зелёных» выдвинул Мэрту Стеневи в качестве преемницы уходящей в отставку Исабеллы Левин. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
В прошлом году Стеневи была избрана партийным секретарем. До этого она была главой муниципалитета в Мальмё и главой регионального собрания в Сконе.
Помимо Мэрты Стеневи свои кандидатуры выдвинули ещё семь человек. Окончательное голосование, которое определит преемницу Левин, назначено на 31 января 2021 года.