Стокгольм, , 10:11 — REGNUM Комитет по назначениям «Зелёных» выдвинул Мэрту Стеневи в качестве преемницы уходящей в отставку Исабеллы Левин. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В прошлом году Стеневи была избрана партийным секретарем. До этого она была главой муниципалитета в Мальмё и главой регионального собрания в Сконе.

«Я невероятно счастлива и горжусь тем, что комитет по назначениям предложил мне вместе с Пером Болундом и всеми однопартийцами вести нашу партию навстречу следующей избирательной кампании», — прокомментировала свою номинацию Стевени.

Помимо Мэрты Стеневи свои кандидатуры выдвинули ещё семь человек. Окончательное голосование, которое определит преемницу Левин, назначено на 31 января 2021 года.