Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:00 — REGNUM Конкурс на пост главы Переславля-Залесского Ярославской области будет объявлен около 10 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации городского округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава Переславля Валерий Астраханцев заявил о своей отставке, депутаты городской думы отставку приняли. Обязанности главы округа исполняет первый заместитель главы Максим Васильков. В администрации сообщили, что нового главу планируется избрать уже в конце декабря — начале января.

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