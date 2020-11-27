Варшава, , 09:57 — REGNUM Председатель Конституционного суда Польши Юлия Пшилембская осудила принятую депутатами Европарламента резолюцию с осуждением решения об ужесточении запрета на проведение абортов в Польше. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Постановление Европейского парламента о запрете абортов в Польше — это беспрецедентная попытка вмешательства во внутренние системные вопросы Республики Польша. Такое вмешательство не предусмотрено европейскими договорами. Действия Брюсселя посягают на независимость Конституционного суда, на суверенитет Варшавы, что является нарушением принципа разделения властей», — говорится в заявлении Пшилембской.

«Европейский Союз не имеет полномочий влиять на решения Конституционного суда государства-члена, а также проверять законность избрания его судей. Это сверхъестественная узурпация компетенций. Я удивлена, что члены Европейского парламента не осведомлены об этом факте», — подчеркнула председатель Конституционного суда Польши.

По ее словам, решение Конституционного суда было вынесено в соответствии с действующим в Польше законом. Судьями, избранными без нарушения каких-либо правовых норм. «Оспаривание нашего решения и статуса судей не имеет фактического и юридического обоснования», — заключила Пшилембская.

Напомним, 26 ноября Европейский парламент на голосовании принял резолюцию с осуждением решения Конституционного суда Польши о необходимости ужесточения запрета на проведение абортов в республике. Документ носит рекомендательный и декларативный характер, к исполнению не обязателен.

22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.