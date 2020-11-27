Киев, , 09:57 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) не считает нужным выделять Украине чрезвычайное финансирование. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «1+1».

По его словам, власти Украины хотели получить от МВФ так называемый emergency finаnce или чрезвычайное финансирование.

«Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией», — рассказал министр.

По его словам, в МВФ ответили, что готовы финансировать Украину согласно текущей программе.

«Мы не рассматриваем для вас emergency finаnce», — процитировал Марченко ответ МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины заявил, что дефицит государственного бюджета Украины на 2020 год составляет $3 млрд по причине отсутствия кредитов МВФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минфина Украины заявил о дефиците бюджета в $3 млрд