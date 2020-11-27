Новосибирск, , 09:42 — REGNUM Власти Новосибирска и в прошлом году, и в этом меньше всего думали о форме катка. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть, комментируя повышенное внимание к пикантной форме катка перед Новосибирским оперным театром.

«Думали о площади, о максимальной территории, которую можно занять, чтобы не создавать скученности во время пандемии. И чтобы он не просто доставлял удовольствие, но и был спортивным элементом, — цитируют Локтя «НГС Новости». — Мне близка позиция Урганта, известного ведущего. О чем он говорит: «Послушайте, а в летнее время никому никакие мысли не приносит?» Это инфраструктура там так выстроена. Почему-то в летнее время разговоров на эту тему нет. А как только появляется лед, начинает разыгрываться у кого-то воображение».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проект катка перед НОВАТом привлёк внимание телеведущего Ивана Урганта. Ургант не только пошутил про новосибирский каток, но и спел о нём. Кроме того, он задал вопрос, почему летом никто не обращает внимание на такого вида площадь в центре города и все по ней спокойно гуляют, но стоит залить её льдом, как тут же у людей появляются претензии.

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