Джакарта, , 09:35 — REGNUM Индонезия, Малайзия и Таиланд завершили обсуждение сотрудничества в области таможни, иммиграции и карантина в условиях ситуации с COVID-19, сообщает Antara.

Стороны надеются, что документ о сотрудничестве может быть ратифицирован и принят Индонезией, Малайзией и Таиландом в 2021 году.

«Сотрудничество в таможенном секторе, как ожидается, принесет большие выгоды для торговли и цепочки поставок товаров за счет упрощения процедур», — пояснил Фирдаус Дахлан, высокопоставленный индонезийский дипломат.

В ходе встречи, помимо обсуждения планов партнерства в таможенном секторе, Индонезия, Малайзия и Таиланд также обсудили стратегии по расширению экспортных возможностей местных продуктов.

Представители трёх стран также подтвердили свое обязательство завершить строительство различных инфраструктурных проектов, стоимость которых достигла 51 млрд долларов США.

«Большинство строительных объектов будет завершено в 2021 году», — отметил индонезийский политик.

Напомним, Индонезия, Малайзия и Таиланд — это три страны в Юго-Восточной Азии, которые в 1993 году сформировали торгово-экономическое сотрудничество, получившее название треугольник экономического роста Индонезии, Малайзии и Таиланда. Цели партнерства повысить благосостояние и экономический рост в трех странах.