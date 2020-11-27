Бишкек, , 09:30 — REGNUM Конституционное совещание Киргизии сохранило официальный статус русского языка. Об этом заявил руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» конституционного совещания Нурлан Шерипов на брифинге.

По его словам, киргизский язык останется государственным, а русский — официальным языком республики. Шерипов добавил, что также были предложения придать статус и английскому языку. «Мы посчитали, что редакция Конституции в этой части останется», — пояснил руководитель секции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября член конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил убрать из конституции положение об официальном статусе русского языка.

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