Киев, , 09:34 — REGNUM Решение о введении жёсткого карантина на Украине может быть принято после 29 ноября. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 26 ноября в интервью журналисту Алесе Бацман.

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Он рассказал, что в данный момент власти Украины оценивают эффективность так называемого «карантина выходного дня». В зависимости от этого будет приниматься решение о введении жёсткого карантина.

«Полный локдаун, который много кто обсуждает, может он быть или не может, мы поймём после того, как пройдём третьи выходные на «карантине выходного дня». И будем принимать соответствующие решения», — заявил Тимошенко.

Отметим, что третьи выходные «карантина выходного дня» — это 28−29 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что население страны заранее предупредят о будущем карантине.

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