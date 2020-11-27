Киев, 27 ноября 2020, 09:34 — REGNUM Решение о введении жёсткого карантина на Украине может быть принято после 29 ноября. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко 26 ноября в интервью журналисту Алесе Бацман.
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Он рассказал, что в данный момент власти Украины оценивают эффективность так называемого «карантина выходного дня». В зависимости от этого будет приниматься решение о введении жёсткого карантина.
Отметим, что третьи выходные «карантина выходного дня» — это 28−29 ноября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что население страны заранее предупредят о будущем карантине.
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