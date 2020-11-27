Нейпьидо, , 09:29 — REGNUM С 25 по 26 ноября в Нейпьидо состоялось заседание Корейско-мьянманской комиссии по вопросам политики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества в различных областях, включая политику, здравоохранение, экономика, а также обсудили ситуацию в регионе.

Известно, что заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Гон, находящийся с официальным визитом в Мьянме, призвал высокопоставленные лица упростить систему въезда в Мьянму для граждан Южной Кореи. Он также обратился с просьбой поддержать южнокорейские предприятия, осуществляющие деятельность на территории страны и испытывающие трудности в связи с пандемией коронавируса, и оказать содействие в исследовании фюзеляжа самолёта Korean Air Lines, взорванного над Андаманским морем в ноябре 1987 года.

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