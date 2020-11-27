Варшава, , 09:18 — REGNUM 26 ноября в Европейском парламенте прошло голосование по поводу принятия резолюции с осуждением решения Конституционного суда Польши о необходимости ужесточения запрета на проведение абортов в республике. Об этом передает Polskie Radio 24.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

В ходе голосования в Европейском парламенте документ, осуждающий «фактический запрет права на аборт в Польше», был принят. Его подготовили пять политических групп в данном ведомстве: «Европейская народная партия», «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», «Обновляя Европу», «Зелёные» и «Объединенные левые». Не имеющая обязательной юридической силы резолюция была поддержана 455 депутатами Европарламента, 145 были против и 71 воздержался.

Резолюция «решительно осуждает» решение Конституционного суда Польши об абортах, полагая, что «это постановление ставит под угрозу здоровье и жизнь женщин». По словам депутатов Европарламента, «ограничение права на аборт никоим образом не устраняет аборт, а только загоняет его в подполье, что приводит к увеличению числа незаконных, опасных, секретных и опасных для жизни абортов».

Также в документе «решительно осуждается недавнее решение министра юстиции Польши официально начать выход Польши из Стамбульской конвенции, что было бы серьезным провалом с точки зрения гендерного равенства, прав женщин и борьбы с гендерным насилием в республике».

Кроме того, резолюция закрепляет поддержку Европейского парламента «тысяч польских граждан, в частности польских женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, которые, несмотря на угрозу пандемии, вышли на улицы в знак протеста против серьезных ограничений их основных свобод и прав».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях: если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.