Хараре, , 09:20 — REGNUM Мэр столицы Зимбабве, Хараре, был арестован по обвинению в коррупции при распределении государственных земель. Об этом сообщает BBC Africa.

Якоб Мафуме, член оппозиционной партии Альянс"Движения за демократические перемены» (MDC-A), провел ночь в полицейском участке в городе. Он никак не прокомментировал эти обвинения.

Напомним, что Мафуме был избран на пост мэра в сентябре.

В партии MDC-A правительство обвинили в том, что оно «вооружает закон против ее членов».

«Мы знаем, что его настоящим преступлением была победа на выборах мэра… Они хотят устранить его и заменить его доверенным лицом Zanu [правящей партии]», — говорится в заявлении представителей оппозиционной партии в Twitter.