Хараре, 27 ноября 2020, 09:20 — REGNUM Мэр столицы Зимбабве, Хараре, был арестован по обвинению в коррупции при распределении государственных земель. Об этом сообщает BBC Africa.
Якоб Мафуме, член оппозиционной партии Альянс"Движения за демократические перемены» (MDC-A), провел ночь в полицейском участке в городе. Он никак не прокомментировал эти обвинения.
Напомним, что Мафуме был избран на пост мэра в сентябре.
В партии MDC-A правительство обвинили в том, что оно «вооружает закон против ее членов».
«Мы знаем, что его настоящим преступлением была победа на выборах мэра… Они хотят устранить его и заменить его доверенным лицом Zanu [правящей партии]», — говорится в заявлении представителей оппозиционной партии в Twitter.