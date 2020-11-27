Париж, , 09:09 — REGNUM Председатель группы дружбы Франция — Армения в Сенате Пятой республики Жильбер-Люк Девин объяснил в интервью «Коммерсанту» смысл резолюции верхней палаты парламента о признании независимости Нагорного Карабаха.

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По его словам, французский Сенат «осуждает военную агрессию Азербайджана и требует немедленного отвода войск и поддерживающих их сил с территорий Нагорного Карабаха».

Также в документе говорится об оказании немедленной поддержки мирному населению Карабаха и развертывании международных миротворческих сил. Также в резолюции указана необходимость создания международного трибунала по расследованию военных преступлений.

В заключение Сенат призывает признать независимость Нагорного Карабаха, что, по мнению парламентариев, станет залогом начала мирного урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Франции вечером 25 ноября абсолютным большинством голосов проголосовал за резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах. В тот же день госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Нагорного Карабаха не принесет пользы и не поможет мирному процессу.

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