Канберра, , 09:05 — REGNUM Эпидемиолог из австралийского университета Гриффита Дики Будиман заявил, что правительству Индонезии следует поучиться у Сингапура бороться с пандемией, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что на протяжении последних 14 дней в Сингапуре почти нет новых случаев заражения коронавирусом.

«Между Сингапуром и Индонезией, которая всё ещё пытается контролировать пандемию, действительно существует существенная фундаментальная разница, и мы должны извлечь из этого урок», — заявил эпидемиолог.

По его словам, государственные должностные лица Индонезии и Сингапура по-разному проявили готовность к борьбе с пандемией после обнаружения первых случаев заражения.

Кроме того, эпидемиолог считает, что в Индонезии, помимо ненадлежащего информирования о рисках, есть проблемы с данными о пациентах с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 ноября 2020 года число носителей коронавируса в Индонезии достигло 516 753.

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