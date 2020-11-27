Киев, , 09:07 — REGNUM Украина не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 ноября в эфире телеканала «Украина 24».

Министр прокомментировал сообщение о готовящихся белорусских санкциях в отношении официальных лиц Украины.

«Украина никакого зла в отношении Белоруссии не делала и во внутренние дела не вмешивалась… И поэтому мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных белорусских санкциях на рассмотрение белорусских властей», — сказал Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о том, что в отношении ряда украинских чиновников готовится пакет санкций. Решение было принято после того, как Украина присоединилась к антибелорусским санкциям Евросоюза.

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