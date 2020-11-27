Варшава, , 08:57 — REGNUM 26 ноября в Будапеште состоялась встреча премьер-министров Венгрии и Польши Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого. Стороны принял совместную декларацию, в которой выразили твердое неприятие планам Брюсселя связать бюджетные выплаты странам-членам ЕС с состоянием верховенства закона в их внутренней политике. Об этом передает Polskie Radio 24.

В документе говорится, что обе страны «действовали и действуют на основе сотрудничества, солидарности и отстаивании общих интересов». «Мы по-прежнему готовы помогать друг другу и выступать вместе, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, связанную с давлением европейских институтов на наши страны», — подчеркнули Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан в декларации.

В декларации премьер-министры также подчеркивают, что их цель — предотвратить появление механизма, который не укрепит, а подорвёт верховенство закона в Евросоюзе, низведя его до роли политического инструмента. «Предлагаемые условие Брюсселя о новых правилах распределения бюджета противоречит правилам ЕС, в нем используются нечеткие определения и двусмысленные термины без четких критериев, на которых могут быть основаны санкции, и не содержится никаких значимых процедурных гарантий», — говорится в совместном заявлении глав правительств Польши и Венгрии. Этим стороны оправдывают совместное наложение вето на проект европейского бюджета на 2021 — 2027 годы, в котором предусматриваются новые правила распределения средств между странами-членами Союза.

Глава правительства Польши, вернувшись из венгерской столицы, заявил, что «польско-венгерская дружба укрепляется, и это хорошая новость не только для Варшавы и Будапешта, но и для всей Европы». Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Венгрия не согласится ни с одним решением, которое будет неприемлемо для Польши, а Варшава в случае необходимости будет отстаивать интересы Будапешта.

Напомним, в последний месяц в отношениях Варшавы и Будапешта с одной стороны и Брюсселя с другой наметился очередной кризис. В октябре заместитель председателя Европарламента Катарина Барли обвинила Польшу и Венгрию в «несоблюдении принципа верховенства права во внутренней политике» и предложила устроить за это им «финансовый голод».

Данный принцип был закреплен в проекте европейского бюджета на 2021−2027 годы. В нем оказались связаны распределение средств ЕС между странами-членами с состоянием верховенства права в каждой из них. В связи с этим, 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы, правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений». Речь идет о постановлении, связывающем выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона.