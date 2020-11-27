Москва, , 08:52 — REGNUM Российские военные инженеры за последние сутки обнаружили и уничтожили 87 взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что всего в ходе миротворческой операции российские инженерные подразделения разминировали более двух гектаров местности и около трёх километров дорог, было уничтожено 144 взрывоопасных предмета.

«За сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители России, Азербайджана и Армении — Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян — 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, установлены посты российских миротворческих войск.

Напомним, бои в Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв до сих пор не установлено.

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