Хабаровск, , 08:42 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сделал очередные кадровые назначения в правительстве региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На должность первого зампредседателя правительства региона назначена Мария Авилова, пост заместителя председателя займёт Виктор Калашников. До 26 ноября они работали с приставкой «и. о.»

Авилова родом из Хабаровска, прошла путь от главного специалиста до первого заместителя министра по программному и проектному управлению в министерстве экономического развития края.

Калашников родился в Бурятии. Доктор экономических наук. С 2009 года занимает должность заместителя председателя правительства — министра экономического развития Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Дегтярёв назначил исполняющим обязанности министром культуры Хабаровского края Юрия Ермошкина, а Вадима Сабурова — и. о. министра природных ресурсов края.