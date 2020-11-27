Киев, , 08:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может повторно баллотироваться в президенты. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 26 ноября в интервью журналисту Алесе Бацман.

Чиновник уверен, если Зеленский решит идти на второй срок, то скажет об этом.

«Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало — это небольшой период, потому что его объективно недостаточно. Мы об этом не говорим, потому что у нас на обсуждение второго срока президентских выборов сейчас нет времени», — заявил Тимошенко.

Он также не исключил такого сценария развития событий, в результате которого Зеленскому придётся досрочно покинуть свой пост. Тимошенко добавил, что пока что такой вопрос не стоит.

Напомним, во время избирательной кампании Зеленский говорил, что идёт на один срок, однако в мае 2020 года внезапно заявил, что может баллотироваться на второй срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Юрий Романенко заявил, что Зеленского ждёт печальная участь, поскольку власть Украины «решает» проблему распространения коронавируса путём манипуляций со статистикой.

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