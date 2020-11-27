Абакан, , 08:17 — REGNUM Министр культуры Хакасии Леонид Ерёмин уходит в отставку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, чиновник подал заявление по собственному желанию.

Как отмечается, его решение связано с жизненными и семейными обстоятельствами.

Глава региона Валентин Коновалов уже принял отставку министра. Его обязанности временно будет исполнять заместитель Ирина Браим.

Добавим, Леонид Ерёмин родился 2 июня 1968 года в городе Кобрин на западе Белорусской ССР. Закончил Санкт-Петербургскую государственную Академию культуры по специальности «музеевед». С 1995 года работал в Хакасии. В декабре 2018 года возглавил министерство культуры республики.