Джакарта, , 08:17 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики, чтобы обсудить результаты диалога между фракциями ХАМАС и ФАТХ перед всеобщими выборами, сообщает CNN Indonesia.

Глава МИД Индонезии заявила, что правительство Индонезии продолжит поддерживать Палестину и что израильская оккупация скоро закончится.

Ретно Марсуди выразила надежду, что диалог между двумя политическими лагерями пройдет гладко и положит конец внутренним разногласиям.

Ретно Марсуди также пригласила главу МИД Палестины посетить Индонезию и подтвердила, что государство будет сотрудничать с Палестиной и Организацией Объединенных Наций на форумах регионального и мирового уровня.

В телефонном разговоре стороны обсудили влияние результатов президентских выборов в США на Палестину. Глава МИД Палестины надеется, что избранный президент США Джо Байден сможет предложить лучшее, чем его предшественник решение.

Напомним, Индонезия в настоящее время является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Одна из повесток дня, за которую идет борьба, — это ситуация в Палестине. Индонезия также не имеет дипломатических отношений с Израилем.