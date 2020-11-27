Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Грузии могут принять решение отказаться от проведения митингов и других протестных акций из-за пандемии. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил журналистам один из сопредседателей партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.

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Ранее в оппозиции объявили, что планируют собрать большое количество своих сторонников в Тбилиси на протестную акцию в день, когда состоится первое заседание избранного парламента. Это должно произойти до 20 декабря. Из-за высоких темпов распространения коронавируса в Грузии митинг может быть отложен.

«Мы должны учитывать эту сложнейшую ситуацию и, следовательно, не должны добавлять дополнительные факторы к и так таящей в себе угрозу для сограждан обстановке. Поэтому это отразится на планах оппозиции, касающихся манифестаций и митингов, и с большой вероятностью они проводиться не будут», — заявил Джапаридзе.

При этом лидер «Лело» отметил, что оппозиция продолжит бойкот парламента и по этому вопросу не изменит свою позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста.

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