Оренбург, , 08:13 — REGNUM Законодательное собрание Оренбургской области приняло единогласно закон, которым устанавливается запрет на продажу детям товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, используемых для личных и бытовых нужд граждан, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Инициатором законопроекта является комитет по здравоохранению. Депутаты считают, что ограничительная мера станет заслоном на пути распространения среди подростков сниффинга — вида токсикомании от вдыхания бытового газа.

До урегулирования вопросов федеральным законодателем на территории Оренбуржья устанавливается административная ответственность за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы.

Ранее в регионе был запрещено продавать несовершеннолетним электронные сигареты.