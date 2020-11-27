Осло, , 08:08 — REGNUM Информацию об отказе от сертификации газопровода «Северный поток — 2» опровергли в норвежской компании Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), сообщает РБК со ссылкой на представителей организации.

Специалисты сертификатора изучили новый закон США «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) и пришли к выводу, что санкции угрожают лишь деятельности по инспектированию кораблей, обслуживающих проект, а также находящегося на них оборудования.

Таким образом, в DNV GL решили не отказываться от предоставления услуг, которые касаются прокладки труб «Северного потока — 2». Компания выйдет лишь из тех проектов, которые связанны с морскими судами.

Напомним, ранее Det Norske Veritas объявила, прекращает предоставлять услуги, на которые распространяется действие закона PEESA, допускающего санкции со стороны США в отношении указанной деятельности.

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