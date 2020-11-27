Киев, , 07:48 — REGNUM Ложная идея, которую можно сформулировать как «все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России», навязана жителям Украины в качестве национальной, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина».

«Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины «анти-Россию», мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, авторов указанного образа следует искать на Западе, который использует страну для разжигания войны с РФ. Политик напомнил, что украинский экс-президент Петр Порошенко принял стратегию национальной обороны, которая допускала ввод на Украину войск НАТО с целью противостояния России.

Кузьмин отметил, что деятельность в этом же направлении продолжил и нынешний глава государства Владимир Зеленский, одобривший проведение военных учений западных стран на Украине в течение года.

Депутат добавил, что в стремлении «нагадить» России и показать, «кто лучший патриот», украинские чиновники уничтожили промышленность, социальную сферу, а также системы здравоохранения и образования в стране, не оставив надежд на будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября депутат Верховной рады Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил, что отказ Киева от российской вакцины против нового коронавируса обернется жертвами среди жителей Украины.

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