Пермь, , 07:39 — REGNUM Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов назначен начальником главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ. Указ о кадровом решении завизирован 25 ноября. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, на должность главного полицейского Пермского края назначен Александр Щеглов, который ранее возглавлял УМВД по Забайкальскому краю.

Добавим, Михаил Давыдов после окончания МГТУ им. Баумана служил в Москве — до 2007 года. Затем нес службу в Прикамье — в должности заместителя начальника главка сначала курировал общественную безопасность, а затем полицию. В 2015 году возглавил УМВД по Оренбургской области, откуда в 2018 году вернулся в Прикамье на должность начальника ГУ МВД.