Каракас, , 07:35 — REGNUM В Венесуэле суд Каракаса 26 ноября приговорил к длительным тюремным срокам по обвинению в коррупции шестерых бывших руководителей компании Citgo, которая является подразделением государственной нефтегазовой компании PDVSA в США. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Венесуэлы.

Из опубликованного документа следует, что экс-глава Citgo Хосе Перейра приговорён на 13 лет и семь месяцев. Пятеро бывших руководителей в статусе вице-президента были приговорены на восемь лет и 10 месяцев.

Напомним, что осужденные руководители Citgo в ноябре 2017 были задержаны в Венесуэле по подозрению в коррупции. Это подразделение владеет в США тремя нефтеперерабатывающими заводами — в штатах Техас, Иллинойс и Луизиана, а также сетью заправок.

Как сообщало ИА REGNUM, американская энергетическая корпорация ConocoPhillips намерена через суд завладеть активами венесуэльской нефтеперерабатывающей компании Citgo.

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