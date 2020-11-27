Кемерово, , 06:05 — REGNUM Кузбассовцев с коронавирусом будут размещать исключительно в медучреждениях. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Кемеровской области Елена Зеленина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«На сегодняшний день нам хватает отделений в медучреждениях, торговые центры нам не нужны, — цитирует «Сибдепо» Зеленину. — Мы имеем возможность переоборудовать места даже для тяжёлых больных, закупая дополнительный кислород».

По данным Елены Зелениной, региональное правительство заказало 200 концентраторов кислорода, что позволит обеспечить газом 400 дополнительных мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным на 26 ноября за сутки в Кузбассе выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего — 20 248 случаев.