Магадан, Магаданская область, , 05:55 — REGNUM В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Магадана поступило уже 12 заявлений от претендентов.

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В конкурсной комиссии «ГТРК-Магадан» не уточнили, подал ли заявление действующий глава столицы Колымы Юрий Гришан.

Приём документов от претендентов завершится 11 декабря. 14 декабря комиссия проведёт конкурс, а через два дня на заседании городской думы объявят победителя.

Это уже второй конкурс, первый ранее не состоялся, так как не было ни одного желающего стать мэром Магадана.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель гордумы Магадана Сергей Смирнов обсудил с губернатором Сергеем Носовым сотрудничество правительства Колымы и мэрии. Одной из ближайших задач является назначение градоначальника.