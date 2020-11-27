Москва, , 05:19 — REGNUM Генпрокуратура России передала в Интерпол документы об уголовном преследовании задержанного в Соединённых Штатах совладельца брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли. Об этом 27 ноября сообщили в ведомстве.

«Направлены необходимые процессуальные документы по уголовному делу в отношении указанного лица с целью использования в суде по вопросам миграции», — цитирует РИА Новости ответ Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что преследование Лиллевяли в России связано с расследованием мошенничества при совершении финансовых операций в особо крупном размере.

По версии следствия, предприниматель как глава инвестиционного холдинга расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. С 2013 года фирме удалось привлечь средств на сумму более $150 млн (около 9 млрд рублей), однако деньги по настоянию руководства GL Financial Group были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.

В Соединённых Штатах Лиллевяли задержали за нарушение миграционного законодательства.

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